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        Temizlik işçisinin kahreden ölümü!

        İzmir'de acı bir olay yaşandı. Kentin Menderes ilçesinde direk ile çöp kamyonu arasına sıkışan temizlik işçisi Ali Yiğit hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:35 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:35
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        Temizlik işçisinin kahreden ölümü!
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        İzmir'in Menderes ilçesinde, elektrik direği ile çöp kamyonu arasına sıkışan belediye temizlik işçisi, hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre Menderes Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Ali Yiğit, Altıntepe Mahallesi'nde çöp toplama çalışması sırasında çöp konteynerine yanaşmak için geri manevra yapan çöp kamyonu ile elektrik direği arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

        Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yiğit'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Çöp kamyonu sürücüsü gözaltına aldı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sosyal medyadaki paylaşımında, "Elim bir kaza sonucu yaşamını yitiren mesai arkadaşımız Ali Yiğit ağabeyimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

        Fotoğraf: İHA

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