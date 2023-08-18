Temizlik sevenlere adeta bir terapi gibi gelecek 14 fotoğraf
Bazı insanlar için temizlik sıkıcı ve zor bir görev olsa da kimileri bunu bir terapi gibi görür. Bazı Reddit kullanıcıları, başarılı bir temizlik sonrası mutlu oldukları sonuçları paylaşıyor.
"Biraz suyun çözemeyeceği bir şey yoktur."
"Görev tamamlandı."
"Bugün iş için yaptığım çok tatmin edici bir araba yolu."
"Hafta sonu eğlencesi."
"Yeni evimizin arka çitinin biraz yıkanması gerekiyordu."
"Memnuniyet ölçülemez."
“Teneke çatı temizliği”
"İndirimden bir yıkama makinesi aldım ve işte onunla ilk kez güçlü bir yıkama."
"2014'ten beri sahip olduğum, hiç yıkamadığım bir kordon."
“Güçlü yıkamadan önce ve sonra tuğlalar.”
“6 yıllık botların temizliğinin öncesi ve sonrası.”
"Aynı koridor mu?"