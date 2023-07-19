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        Haberler Gündem Güncel Antalya'da temizlikte sızan gaz 15 kişiyi hastanelik etti!

        Depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 sera işçisi hastaneye kaldırıldı

        Antalya'da bir depoda temizlik yaparken sızan gazdan etkilenen 15 sera işçisi hastaneye kaldırıldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 16:33
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        Temizlikte sızan gaz 15 kişiyi hastanelik etti!
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        Antalya'nın Serik ilçesinde seradaki su deposunun temizliği sırasında sızan gazdan etkilenen 15 işçi hastanelerde tedaviye alındı.

        DHA'nın haberine göre olay, saat 14.30 sıralarında Çandır Mahallesi'nde meydana geldi. Seradaki su deposunda temizlik çalışması yapılırken sıkışan gazın sızması sonucu Cengiz Koyun (44), Mustafa Taşkum (40), Semiye Taşkum (37), Ümmet Ceylan (49), Esma Uslu (48), Dudu Ergin (40), Durkadın Taş (43), Bedia Karagöz (44), Gülsüm Durmaz (35), Mümüne Durmaz, Kamile Tuncay (48), Emine Tırnaksız (43), Deniz Gültekin (33), Nevse Akın (8) ile Berke Tuğcu (24) etkilendi.

        Diğer sera çalışanlarının ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Gazdan etkilenen 15 kişi ilk müdahalenin ardından ambulans ile Serik'teki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        #haberler
        #Antalya
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