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        Haberler Gündem Temmuz ara zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…

        Temmuz ara zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…

        Memur ve emekli zammında sona gelindi. 5 Temmuz Çarşamba günü TÜİK'in açıkladığı haziran ayı enflasyon rakamları ile refah payı hariç memur ve emekli Temmuz ara zammı netleşti. Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte milyonarca kamu çalışanının yüzü gülerken zamlı memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatacağı akıllara takılan konulardan birisi oldu. Zamlı maaşlarını almak isteyen milyonlarca memur "Temmuz ara zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorularını araştırmaya başladı. İşte 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…

        HT
        Giriş: 06.07.2023 - 01:59
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        Zamlı memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon oranlarının 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur maaş zamları da netleşti. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamma ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam alacak olan memurlar, maaşlarının hangi tarihte ödeneceğini sorguluyor. Peki, temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri

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        MEMUR VE EMEKLİYE ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak emeklilerin, ilk maaş döneminde zamlı maaş almaları bekleniyor. Yani temmuz ayında yatırılacak olan emekli maaşları zamlı olarak yatacak.

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        Memurlara yılda iki kez toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde oranında zam yapılıyor.

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        Memurlar 15 Temmuz'da toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 17,55'lik zamma ek olarak seyyanen 8 bin 77 lira zamlı maaş alacaklar.

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        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkaracak kanun teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

        Güler açıklamasında şunları söyledi;

        "Uzun zamandır yapılan çalışmaya son şeklini verdik. Teklifi başkanlığa sunduk. 17 maddeden oluşuyor.

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        Teklifle tüm memurların ücretlerinde seyyanen 8077 TL'lik artış öngörüyoruz. En düşük memur maaşı temmuzda 22 bin 17 TL'ye çıkacak. Artış oranı yüzde 86'yı buluyor. Ortalama memur maaşı 25 bin 15'ye çıkacak. Temmuz artış oranı yüzde 74'e karşılık geliyor."

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