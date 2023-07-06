Temmuz ara zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…

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Zamlı memur maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağı gündemin en çok merak edilen konuları arasında yerini aldı. Haziran ayı enflasyon oranlarının 5 Temmuz'da TÜİK tarafından açıklanmasıyla memur maaş zamları da netleşti. Toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan zamma ek olarak 8 bin 77 lira seyyanen zam alacak olan memurlar, maaşlarının hangi tarihte ödeneceğini sorguluyor. Peki, temmuz zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte 2023 zamlı memur maaşı ödeme tarihleri…