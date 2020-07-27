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Temmuz ayı sektörel güven endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),2020 temmuz dönemi sektörel güven endeksleri verilerini açıkladı. Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 20,2, perakende ticaret sektöründe yüzde 9,6 ve inşaat sektöründe yüzde 11,6 arttı.

Temmuz ayı sektörel güven endeksleri
HABERTURK.COM

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Temmuz ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %20,2, perakende ticaret sektöründe %9,6 ve inşaat sektöründe %11,6 arttı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 66.7 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Haziran ayında 55,5 iken, Temmuz ayında %20,2 oranında artarak 66,7 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi %42,5 artarak 54,5 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi %36,5 artarak 55,2 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise %2,9 artarak 90,3 oldu.

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 94.6 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Temmuz ayında %9,6 oranında artarak 94,6 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi %43,1 artarak 69,6 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi %2,9 azalarak 110,4 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise %7,3 artarak 103,9 oldu.

İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ 87.0 OLDU

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 78,0 iken, Temmuz ayında %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi %25,0 artarak 73,9 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise %3,4 artarak 100,0 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Temmuz ayında girişimlerin %36,9'u faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, %63,1'i ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Haziran ayında %36,8 iken Temmuz ayında %38,2, "talep yetersizliği" Haziran ayında %34,5 iken Temmuz ayında %31,9 ve "diğer faktörler" Haziran ayında %32,8 iken Temmuz ayında %19,9 oldu.

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