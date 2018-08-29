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Temmuz ayında otel doluluk oranı yüzde 74.9 oldu

Konaklama sektöründe doluluk ve fiyat artış trendi yüksek sezonda da devam etti. Türkiye'nin Temmuz 2018 otel doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine yüzde 7,1 oranında artarak ortalama yüzde 74,9 olarak kaydedildi

29.08.2018 - 15:25 | Güncelleme: AA

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Temmuz 2018 otel doluluklarının 2017 yılının aynı dönemine yüzde 7,1 oranında artarak ortalama yüzde 74,9 olarak kaydedildiğini açıkladı. Temmuz 2017’de bu oran yüzde 69,9 olmuştu.

Veri ve analiz şirketi STR'nin TÜROB için hazırladığı Temmuz 2018 Ülke Performans Raporu’nda yer alan verilere göre, Temmuz 2018’de ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 11,9 artışla 87,8 euroya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 19,9 artışla 65,7 euroya yükseldi.

TÜRKİYE, DOLULUK ORANI VE ODA BAŞI ELDE EDİLEN GELİRDE AVRUPA BİRİNCİSİ

Yılın ilk 7 ayında ise Türkiye, doluluk oranındaki yüzde 15,7 ve oda başı elde edilen gelirde yüzde 25,2 artışla geçen yıla göre avrupa destinasyonları arasında en yüksek artış oranını yakalayan ülke oldu. Ocak-Temmuz 2018 döneminde Türkiye’nin ortalama dolulukları yüzde 64,8’e; günlük satılan oda bedeli 69 euroya; toplam oda sayısı üzerinden oda başı elde edilen gelirleri ise 44,7 euro ulaştı.

İSTANBUL KÖRFEZ İLE YÜKSELDİ

İstanbul’da doluluklar Temmuz ayında da Ortadoğu kökenli turistler sayesinde yükselişini sürdürdü. İstanbul’da Temmuz 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,7 artarak yüzde 79,7 olarak gerçekleşti. Temmuz 2017’de bu oran 73,3 olmuştu. İstanbul’da Temmuz 2018’de ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli 90,3 euro olarak, 2017'ye göre yüzde 12,8 artış gösterdi.

Temmuz 2017’de bu rakam 80 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise (RevPAR) geçen yıla oranla yüzde 22,7 artış yaşandı ve 58,7 eurodan 72 euroya yükseldi. İlk 7 aylık dönem itibariyle ise, Ocak-Temmuz 2017’de yüzde 56,8 olan doluluk oranı Ocak-Temmuz 2018’de yüzde 68,9’a; ortalama günlük satılan oda bedeli 72,1 eurodan 79,8 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 40,9 eurodan 55 euroya yükseldi.


2018 yılı ilk 7 aylık performanslarda İstanbul Avrupa’da doluluk oranında geçen yıla göre yüzde 21,1 artış ile en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu. Oda başı elde edilen gelirde ise İstanbul geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 artış yakaladı.

ANTALYA’DA HEM YERLİ HEM YABANCI DESTEĞİ

Antalya’da Temmuz 2018 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,9 artarak, yüzde 76,9 oldu. Temmuz 2017’de bu oran yüzde 73,3 olmuştu. Temmuz 2018’de ortalama günlük satılan oda bedeli 139,2 euro olarak, 2017'ye göre yüzde 15,6 artış gösterdi. Temmuz 2017’de bu rakam 120,4 euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 21,3 artış yaşandı ve 107 euro olarak ölçüldü.

Temmuz 2017’de bu rakam 88,2 euro olmuştu. Antalya’da ilk 7 aylık dönem itibariyle ise Ocak-Temmuz 2017’de yüzde 56,9 olan doluluk Ocak-Temmuz 2018’de yüzde 62,5’e; ortalama günlük satılan oda bedeli 71,4 eurodan’dan 77 euroya; oda başı elde edilen gelir ise 40,6 eurodan 48,1 euroya yükseldi.

 

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