WİLLY'S WONDERLAND

21 Temmuz'da vizyona girecek olan Willy's Wonderland filminin baş rolünde Nicolas Cage yer alıyor. Kendi halinde, sıradan bir yaşam süren bir adam, bir eğlence parkında gece bekçisi olarak işe başlar. Ancak onu sıradan bir bekçilik görevi beklemez. Onun basit görevi, lanetli olan tema parkını korumaya çalışırken hayatta kalmaya mücadelesine dönüşür.