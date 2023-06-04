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Emekli zammında son durum: 2023 Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli zammında son durum milyonların gündeminde yer alıyor. Kamu işçilerine yapılan zam sonrasında en düşük kamu işçisi maaşının 15 bin TL'ye yükseltilmesi ve memur maaşları için yapılan açıklamalar ardından emekli maaş zammında sorgulamalar arttı. İşte, emekli maaşlarında ek zam gelişmesi ile yeni emekli maaşları senaryoları...

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  • Temmuz emekli maaşı zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar ve yüzde kaç zam yapılacak? Emeklilerin maaş zammı hesaplama ihtimalleri...

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in emekli zammı açıklamaları sonrasında Temmuz'da en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Memur ve emekli maaşları enflasyon farkı ile hesaplanırken, ocak ayında refah payı eklenerek zam yapılmıştı. Peki, emekli maaş zammında son gelişmeler ne ve Temmuz ayında en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
  • Temmuz emekli maaşı zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar ve yüzde kaç zam yapılacak? Emeklilerin maaş zammı hesaplama ihtimalleri...

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    En düşük emekli maaşı yapılan son yasal düzenlemeyle birlikte 7 bin 500 olarak belirlendi. Ancak emekli maaşı 7 bin 500 lira üzerinde bulunan emekliler bu düzenlemeden yararlanamadı. Konuya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi.
  • Temmuz emekli maaşı zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar ve yüzde kaç zam yapılacak? Emeklilerin maaş zammı hesaplama ihtimalleri...

    BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

    "Yasal prosedürde Emekli Maaşları Temmuz ayında düzenleniyor. 7 bin 500 lira yaptığımız sıra yoğun ve haklı şekilde gelen talep vardı. 7 bin 500 lira yaptığımızda yaklaşık 9,5 milyon insan istifade etti. Bizim emekli olan insanlarımız yuvarlak 15 milyon. Bundan istifade edemeyen, prim ödemiş insanlar var. Onlardan yoğun talep geldi. Sayın Cumhurbaşkanımız katıldığı programda onlarla da ilgili düzenleme yapacağız. Temmuz ayında bütün bunları yeniden değerlendireceğiz. Ödediği prim dikkate alınarak kademeli olarak artış olacak." ifadelerini kullandı.
  • Temmuz emekli maaşı zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar ve yüzde kaç zam yapılacak? Emeklilerin maaş zammı hesaplama ihtimalleri...

     

    En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları  
    (TL) Ocak 2023 en düşük kök aylık tutarı 4 aylık enflasyona göre kök aylık Ödenecek aylık Kök aylığın üzerine Hazine'den karşılanacak tutar
    SSK (2008 Öncesi) 6.093,19 7.020 7.500 480
    SSK (2008 Sonrası) 2.199,23 2.534 7.500 4.966
    SSK (Tarım - 2008 sonrası) 1.650,37 1.901 7.500 5.599
    BAĞ-KUR (Esnaf - 2008 sonrası) 2.343,00 2.699 7.500 4.801
    BAĞ-KUR (Tarım - 2008 sonrası) 1.851,62 2.133 7.500 5.367

     
  • Temmuz emekli maaşı zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar ve yüzde kaç zam yapılacak? Emeklilerin maaş zammı hesaplama ihtimalleri...
    Emekli memur aylıkları ne olacak?    
    (TL) 2023 Ocak 4 aylık enflasyona göre
    Müsteşar (1/1) 28.729 32.487
    Genel müdür (1/1) 25.427 28.753
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Memur (Lisans - 1/4) 9.650 10.912
    Öğretmen (1/4) 11.848 13.398
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 16.697 18.881
    Başkomiser (1/4) 12.151 13.740
    Polis memuru (1/4) 11.948 13.511
    Hemşire (Lisans - 1/4) 11.848 13.398
    Mühendis (1/4) 11.848 13.397
    Teknisyen (Lise -1/4) 8.506 9.619
    Pratisyen hekim (1/4) 20.725 23.436
    Profesör (1/4) 22.680 25.647
    İmam-hatip 11.848 13.398
    Avukat (1/4) 11.848 13.398
    En düşük memur emekli aylığı 7.901 8.934
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

     
  • Temmuz emekli maaşı zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar ve yüzde kaç zam yapılacak? Emeklilerin maaş zammı hesaplama ihtimalleri...

    4 AYLIK ENFLASYON ORANLARI BELLİ OLDU

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ay bir önceki aya ait enflasyon verilerini açıklıyor. Mayıs ayı enflasyonu 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak. SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı Toplu sözleşme gereği 4 aylık rakamlara bakıldığında 4 aylık rakamlara bakılınca memur ve memur emeklilerine en az yüzde 7,21'lik enflasyon farkı alma imkanı doğdu.
  • Temmuz emekli maaşı zammı 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar ve yüzde kaç zam yapılacak? Emeklilerin maaş zammı hesaplama ihtimalleri...

    AYLARA GÖRE DAĞILIM ŞU ŞEKİLDE:

    Ocak ayı enflasyon rakamı: Yüzde 6.65

    Şubat ayı enflasyon rakamı: Yüzde 3,15

    Mart ayı enflasyon rakamı: Yüzde 2,29

    Nisan ayı enflasyon rakamı Yüzde 2.39

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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