Temmuz Gürkan Karaca, 1 Ocak 1987 tarihinde birçok arama motorunda doğum yerinin Afyon Karahisar olduğu yazsa da, bir röportajında Ankara da doğup büyüdüğünü dile getirmiştir. Yakışıklı oyuncu Selçuk üniversitesi devler konservatuarından mezun olmuş, 1.82 cm boyunda, 80 kg ağırlığında ve yengeç burcudur.

Çocukluğundan beri annesi ile sürekli tiyatro izlemeye giden Karaca, Annesi ile izlemeye gittiği bir tiyatro oyununun onun bir anda hayatını değiştirdiğini dile getiriyor. Oyunculuk kariyerine ilk olarak 2010 yılında Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi isimli dizi ile adım attı. Ardından 2013 yılında ‘Deniz Yıldızı’ dizisi ile kariyerinde bir adım daha atarak kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmaya başladı. Bu süreci 2015 yılında ‘Unutma Ben’ isimli günlük televizyon dizisi takip etti. Ancak ünlü oyuncu en büyük çıkışını ise 2018 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde yaptı.

Temmuz Gürkan Karaca, Sen Anlat Karadeniz dizisinde Komiser Ali karakterine can vermektedir. Komiser Ali dizinin başrol karakteri Tahir’in askerlik arkadaşı. Ayrıca Tahir ile kardeş gibi olan Komiser Ali her fırsatta Tahir ve Nefes ’in yanında yer almış ve yardımcı olmuştur.

Temmuz Gürkan Karaca dizi ve sinema çalışmalarının yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosunda Devlet, Cerrah gibi tiyatro oyunlarında oynamış ve ‘Knorr’un’ reklam filminde de rol aldı. Günümüzde dizi, tiyatro ve reklam çalışmalarının yanı sıra sinema çalışmalarını da sürdüren Temmuz Gürkan Karaca özel hayatında bir dönem uzunca bir süre Dilara Ecem Okudan ile birlikteliği oldu ve ayrıldılar. Daha sonra 2019 yılında ise Zekiye Buğurcu ile evlendi. Ünlü sanatçı Temmuz Gürkan Karaca Zekiye Buğurcu’na evlenme teklifi ile de gündem yaratmış bir televizyon programında “Bu mücadeleye benimle omuz verip ailem olur musun?” teklifi ile Zekiye Buğurcu’yu etkileyerek teklife “Evet” cevabını almayı başarmıştı. Temmuz Gürkan Karaca yaşamını bir dönem Ankara’da sürdürse de İstanbul’a da dizi çekimleri için gelip gitmektedir.

Temmuz Gürkan Karaca Oynadığı Reklam Filmleri

Knorr 2018

Temmuz Gürkan Karaca Tiyatro Oyunları

Devlet

Cerrah / Oyuncu 2019

Temmuz Gürkan Karaca Dizi Ve Filmleri