Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri: MTV ne kadar oldu? Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödemesi yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere 2 kat ödenecek. Bakanlık tarafından yapılan bu açıklama , "MTV ne kadar oldu, zammı geldi, kaç taksitte ödenecek?" gibi soruları gündeme getir. İşte 2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeme tarihleri ve konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı... Habertürk Giriş: 07.07.2023 - 00:56 Güncelleme: 07.07.2023 - 00:56 facebook

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tüm motorlu taşıtlarda 1 defaya mahsus uygulanmak üzere 2 kat MTV tahsil edileceğini açıkladı. Meclis'e sunulan söz konusu kanun telifi ile araç sahipleri bir defaya mahsus ek Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek. Peki, "MTV ne kadar oldu, zammı geldi, taksitlendirme yapılır mı, Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç taksitte ödenecek?" İşte MTV ödemelerine ilişkin tüm detaylar...

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2023'TE EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİDİ ÖDENECEK 2023 yılında bir defaya mahsus olmak üzere tüm araçlar için ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV), ödenecek. Torba kanun teklifinde yer alan maddeye göre söz konusu ek ödeme 2023 için tahakkuk edilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar olacak.