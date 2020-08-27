Temmuzda Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yüzde 7 arttı

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Avrupa Merkez Bankası, bu yılın temmuz ayına ilişkin şirket ve tüketici kredileri aylık artış oranlarını yayımladı. Buna göre temmuz ayında finans dışı krediler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 büyüdü. Söz konusu krediler haziranda ise yüzde 7,1 artmıştı.

Temmuzda finans dışı kredilerin hazirana göre yavaşlamasına rağmen, şirketlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizinde "acil kredi" taleplerinin artmasından dolayı 11 yılın en yüksek seviyesine yakın olması dikkati çekti.

Hane halkına verilen krediler de 2019’nın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken bir önceki aya göre değişmedi. Temmuzda geniş para arzı M3 ise yüzde 10,2 büyüyerek, hazirandaki yüzde 9,2'lık artışın üzerinde kaldı.