Temmuzda en yüksek reel getiriyi BIST 100 sağladı BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.5, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.22 getiri sağlayarak, temmuz ayında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu

Habertürk Giriş: 08.08.2023 - 10:15 Güncelleme: 08.08.2023 - 10:15 facebook

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