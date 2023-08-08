Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Para Temmuzda en yüksek reel getiriyi BIST 100 sağladı - Para Haberleri

        Temmuzda en yüksek reel getiriyi BIST 100 sağladı

        BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.5, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9.22 getiri sağlayarak, temmuz ayında en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Temmuzda en yüksek reel getiriyi BIST 100 sağladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro yüzde 7.75, ABD Doları yüzde 5.45 ve külçe altın yüzde 5.23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) yüzde 5.85 ve Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 9.56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        Trabzon'da artan kiralar düğünleri iptal ettiriyor
        5 soruda bedelli askerlik...
        5 soruda bedelli askerlik...
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Cinsel istismarla suçlanan doktora tahliye! Genç kıza soruşturma!
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        Aslan avantaj peşinde! İşte Buruk'un 11'i
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        İsviçre'de 2 binden fazla kadın AİHM'de dava açtı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Yalnızca 10 civarında körfez muturu kaldı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Marmara ve Ege için kuvvetli poyraz uyarısı
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Dünyayı uçaksız 10 yılda gezdi
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Kapıcının tazminatını kim öder?
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Yasak yerde denize girmeye kalktı! Cankurtaran öldürüyordu!
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray'ın ardından
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        Erkin Koray hayatını kaybetti
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        14 yıl sonra ortaya çıktı! İşte Cem Garipoğlu'nun emniyetteki son karesi!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Konferans Ligi'nde rakipler belli oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş'ta son dakika
        Beşiktaş'ta son dakika
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        O fotoğraf Çanakkale Cephesi'ne ait değil!
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Yerli hava savunma sistemi test edilecek
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        Hayranlarına 100 bin dolarlık metro jesti
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"
        "Köylü kimliğimi kaybetmedim"