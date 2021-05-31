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Temsa Motorlu Araçlar'da üst düzey atama

Sabancı Grubu bünyesindeki Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürlüğü görevine, Ilgaz Korkmaz atandı. Korkmaz, Şubat 2019 tarihinden bu yana Brisa Perakende ve Özel Müşteriler Satış Direktörü olarak görev yapıyordu

Temsa Motorlu Araçlar'da üst düzey atama
HABERTURK.COM

Şubat 2019 tarihinden bu yana Sabancı Grubu bünyesindeki Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Perakende ve Özel Müşteriler Satış Direktörü olarak görev yapan Ilgaz Korkmaz, 1 Haziran 2021 itibarıyla Temsa Motorlu Araçlar Pazarlama Ve Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine atandı.

ODTÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden 1998 yılında mezun olduktan sonra aynı üniversite ve bölümden 1999 yılında yüksek lisans derecesini alan Ilgaz Korkmaz, 2014 yılında Koç Üniversitesi’nden Executive MBA derecesini aldı.

Korkmaz, iş hayatında TÜBİTAK UZAY, Mikes Mikrodalga Elektronik Sistemler (ABD) ve RMK Maine’de çeşitli görevlerde bulundu. Sabancı Topluluğu’na Aralık 2013 yılında katılan Korkmaz, 2013-2019 yılları arasında Sabancı Holding bünyesinde, Komatsu, Volvo Trucks ve Crown markalarının distribütörlüğünü yürütmekte olan Temsa İş Makinaları A.Ş.’de İş geliştirme ve Endüstriyel Ürünler Satış Grup Müdürü ve Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev aldı.

25 Şubat 2019 tarihinden bu yana da Brisa’da Otopratik ve Propratik hızlı bakım zincirleri, Otopratik markalı yedek parça ve akü, Bandag kaplama ve Lassa-Bridgestone-Dayton-Kinesis markalı tüketici ve ticari lastiklerin özel müşteriler, filo, kamu, zincir mağaza ve perakende satış kanallarından sorumlu olarak Perakende ve Özel Müşteriler Satış Direktörü görevini yürütmekteydi.

Temsa Motorlu Araçlar, 1984 yılından bu yana teknik lisans ve distribütörlük anlaşması yürüttüğü Mitsubishi Motors’un binek ve ticari araçlarının satış, pazarlama, servis ve yedek parça faaliyetlerini sürdürüyor. Temsa Motorlu Araçlar’ın portföyünde, Mitsubishi Motors binek araçlar grubunda Space Star, Eclipse Cross ve Outlander bulunurken, ticari araçlar grubunda ise L200 pick-up yer alıyor.

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