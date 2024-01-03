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        Haberler Ekonomi Otomobil Temsa'nın elektrikli otobüsleri Paris olimpiyatlarında boy gösterecek - Otomobil Haberleri

        Temsa'nın elektrikli otobüsleri Paris olimpiyatlarında boy gösterecek

        Yerli otobüs üreticileri arasında yer alan Temsa, Fransa merkezli B.E. Green operatörüyle yeni bir satış anlaşmasına imza attığını duyurdu. Anlaşma kapsamında 8 adet LD SB E model elektrikli otobüs, Haziran ayında B.E. Green şirketine teslim edilecek. Otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024'te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.01.2024 - 14:52 Güncelleme: 03.01.2024 - 14:52
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        Yerli elektrikli otobüsler olimpiyatlarda boy gösterecek
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        Dünyada en çok takip edilen spor organizasyonun başında gelen Yaz Olimpiyatları, gelecek yıl 6 Temmuz-11 Ağustos arasında Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenecek.

        Tarihin en yeşil olimpiyatını yapma taahhüdüyle yola çıkan Paris 2024, bu kapsamda seyahatten konaklamaya, spor tesislerinden güvenliğe kadar birçok alanda sürdürülebilirlik odaklı bir politika izleyecek. Geçmiş olimpiyatlara göre, karbon emisyonunun en az yüzde 50 oranında azaltılması hedeflenen Paris 2024’te, toplu taşımada da elektrikli araçlar başrolde olacak.

        Paris 2024’te görev alacak operatörler bu kapsamda elektrikli araç anlaşmalarını hızlandırırken, bu anlaşmalardan biri de B.E. Green ile Temsa arasında imzalandı.

        Anlaşma kapsamında ilk etapta 8 adet LD SB E model elektrikli otobüs, Haziran ayında B.E. Green şirketine teslim edilecek. Adana’da üretilecek otobüsler, tarihin en yeşil olimpiyatı unvanını almaya hazırlanan Paris 2024’te, izleyicilerin şehir içindeki transferlerinde kullanılacak.

        12 ya da 13 metre olarak iki farklı seçenek olarak tüketicilere sunulabilen LD SB E, 63 kişilik yolcu kapasitesine sahip. 210, 280 ve 350 kWh olmak üzere 3 farklı batarya kapasitesi seçeneği sunan LD SB E’nin menzili de uygun koşullarda 350 kilometreye kadar ulaşabiliyor.

        Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığında faaliyet gösteren Temsa tarafından, geçtiğimiz yıl Hannover’de düzenlenen IAA Transportation’da lansmanı gerçekleştirilen LD SB E, aynı zamanda Avrupa’nın ilk elektrikli şehirlerarası otobüsü unvanına sahip.

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