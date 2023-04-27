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Temsilciler Meclisi borç limitinin artırılmasını onayladı

ABD Temsilciler Meclisi, ülkede 31,4 trilyon dolarlık borç limitinin artırılmasını ve kamu harcamalarında kesintiler yapılmasını öngören Cumhuriyetçilerin sunduğu yasa tasarısını onayladı

Temsilciler Meclisi borç limitinin artırılmasını onayladı
AA

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin geçen hafta sunduğu tasarı, 215'e karşı 217 oyla kabul edildi.

Borç limitinin 1,5 trilyon dolar artırılmasını öngören tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Tasarının, Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçme şansının olmadığı belirtiliyor.

Ancak Cumhuriyetçiler, yasa tasarısını ABD Başkanı Joe Biden ile borç limitine ilişkin müzakereleri başlatmaya yönelik bir adım olarak görüyor.

Borç limitinin gelecek yıla kadar yetecek şekilde artırılmasını öngören tasarı, kamu harcamalarında kesinti yapılmasını öngörüyor.

Tasarıyla, kamu harcamalarındaki artışın 10 yıl boyunca yılda yüzde 1 ile sınırlandırılması planlanıyor.

AÇMAZ HALİNE GELDİ

ABD'de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor.

Borç limiti ya da borç tavanı, "ABD hükümetinin borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırı" anlamına geliyor.

Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler, borç limiti müzakerelerinde önemli harcama kesintilerinden yana bir tavır sergiliyor. Demokratlar ise borç limitinin artırılmasında ısrarcı oluyor ve Cumhuriyetçilerin belirli harcamaları kısma önerilerini geri çeviriyor.

Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında bir açmaz haline gelen borç limiti konusunun piyasaları sarsmasından endişe duyuluyor. ABD'de resesyon beklentileri artarken, iki partinin borç limiti üzerindeki hesaplaşması her zamankinden daha fazla risk taşıyor.

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