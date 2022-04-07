İHA

Kanser, dünyada ve ülkemizde sebebi bilinen ölümler arasında en yüksek ölüm oranına sahip hastalıklar arasında. 1-7 Nisan kanser haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, “Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Kanserin görülme oranı da belirgin olarak son dönemlerde artıyor. Kanser tedavisinde son yıllarda çok belirgin gelişmeler var” diye konuştu.

"FAST FOOD'DAN KAÇMAK LAZIM"

Fast food tüketimini sınırlandırarak sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin kanser riskini azaltacağını aktaran Çil, “Genetik faktörler var. Genetik faktörleri birçok kişide ortadan kaldıramayız. Ancak değiştirilebilir faktörlere bakınca da en önemlisi beslenme. Beslenme bozukluklarının önüne geçerek kanseri önlemek mümkün. Kanser olmamak için her besin ögesinden düzenli ve dengeli alınmalı. Tencere yemeklerine geri dönülmeli. Her besini mevsiminde ve zamanında kullanmak gerekir. Günümüzde çok hızlı beslenme unsurları var. Fast food'dan kaçamıyoruz ama bundan kaçmamız lazım. Kalorisi yüksek yiyeceklerden kesin olarak uzak durmak gerekir” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'DEKİ SİGARA KARŞITI POLİTİKALAR ÇOK DOĞRU"

Sigara ve alkol kullanımına da değinen Prof. Dr. Çil, “Sigara birçok kanserin oluşumuna neden oluyor. Akciğer kanserinin ana nedenlerinden biri sigara. Gelişmiş toplumlarda 1990’lı yıllardan sonra sigara kullanımı belirgin olarak azaltılmış ve akciğer kanserinin belirgin olarak düştüğü görülüyor. Son 20 yılda Türkiye’deki sigara karşıtı politikalarda çok doğru. Akciğer kanserinin yakın gelecekte azalacağını düşünüyoruz. Alkolü de buna eklemek lazım. Alkol ve sigaradan da kurtulup, önlenebilir nedenleri ortadan kaldırabilirsek kansere karşı da önlem almış oluruz" dedi.

Prof. Dr. Çil, erken tanının çok önemli olduğuna dikkat çekti.