Tendürek geçidinde devrilen tır yandı - AĞRI

AA

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini bağlayan 2 bin 550 rakımlı Tendürek geçidinde İran plakalı tır devrilerek alev aldı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekipleri, çeşitli temizlik malzemeleri yüklü tırdaki yangın söndürdü.Kaza nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma kapatılan kara yolunda tırdaki soğutma çalışmaları devam ediyor.