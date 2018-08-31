Tenerife - Deportivo La Coruna rakamlar

İspanya 2.Lig heyecanı devam ediyor. Tenerife, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Deportivo La Coruna takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Tenerife 2 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Deportivo La Coruna 4 puanda ve 7. sırada. Tenerife son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Deportivo La Coruna, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 533 kodlu maçı oynayanlar; Tenerife galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.70, Deportivo La Coruna galibiyet oranı 2.80. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Tenerife son hafta oynanan Deportivo La Coruna maçında 2-0 kazandı.

Deportivo La Coruna ise Tenerife karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Deportivo La Coruna, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Deportivo La Coruna, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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