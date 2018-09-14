Tenerife - Reus Deportiu maçı öncesi rakamlar

İspanya 2.Lig maçında Tenerife ile Reus Deportiu, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Tenerife 3 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Reus Deportiu 4 puanda ve 16. sırada. Tenerife son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Reus Deportiu, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 478. İddaa'da Tenerife kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Reus Deportiu kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Tenerife önceki hafta Real Oviedo mücadelesinde 3-1 kazandı.

Reus Deportiu ise Huesca karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Tenerife, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Reus Deportiu, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Reus Deportiu 2 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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