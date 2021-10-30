Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen genel kurulda 142 delegenin oyunu alan Durmuş, başkanlık görevine yeniden getirildi. Diğer aday Osman Tural 58 oyda kalırken, 3 oy geçersiz sayıldı.

Genel kurulda ayrıca faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.

Cengiz Durmuş başkanlığındaki federasyonun yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

"Adem Kaya, Ayşe Ayda Uluç, Baran Sevişoğlu, Bülent Necimoğlu, Cem Tınaz, Mehmet Fatih Can, Ferhat Nasıroğlu, Furkan Karakaş, Gürsel Tuna, İbrahim Okumuş, Muhammed Mehdi Kasapoğlu, Murat Altun, Yasemin Gebeş, Yunus Arıncı."

Cengiz Durmuş seçim sonrası yaptığı konuşmada, tenisi daha ileriye taşımak için çalışacaklarını belirterek genel kurula katılan herkese teşekkür etti.