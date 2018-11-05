Tenisçi Roger Federer: Serena Williams çok ileri gitti
Ünlü tenis oyuncusu Roger Federer, Sunday Times gazetesine verdiği röportajında dünyanın en iyi kadın tenis oyuncularından Serena Williams'ın Eylül ayında düzenlenen Amerikan Açık Tenis Turnuvası finalinde çok ileri gittiğini savundu.
05.11.2018 - 10:14 | Güncelleme:
Ünlü tenis oyuncusu Roger Federer, Sunday Times gazetesine verdiği röportajında dünyanın en iyi kadın tenis oyuncularından Serena Williams'ın Eylül ayında düzenlenen Amerikan Açık Tenis Turnuvası finalinde çok ileri gittiğini savundu.
Serena Williams, rakibi Naomi Osaka'nın kazandığı maç sırasında hakem Carlos Ramos'a tepki göstermişti.
Hakem Ramos, Williams'ın öfkelenerek raketini yere atmasından ve hakeme 'yalancı', 'hırsız' gibi tabirler kullanmasından ötürü ünlü oyuncuya ceza vermişti.
Roger Federer, gazeteyle yaptığı röportajında Williams'ın meseleyi farklı türlü halletmesi gerektiğini söyledi:
"Serena'nın çekip gitmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Sonunda yaptı ama çok ileri gitti. Daha erken yapabilirdi."
Federer diğer yandan Williams'ın hareketlerinin hakemin davranışı yüzünden 'mazur görülebilir' olduğunu söyledi: "Hakem onu bu kadar zorlamamalıydı. Talihsiz ama inanılmaz bir vaka."
Cinsiyetçilik suçlaması
ABD Tenis Birliği tarafından Williams'a maçtaki davranışlarından ötürü 17 bin dolar para cezası verildi.
Ancak Williams, aynı tepkileri veren erkek tenisçilere benzer cezaların verilmediğini, hakemin davranışının ve aldığı cezanın cinsiyetçi olduğunu açıkladı.
Federer röportajında kadın tenisçilere kortta giydikleri kıyafetler konusunda ise destek verdi.
Eylül ayında Fransız Açık Tenis Turnuvası'na kıyafet konusunda katı kurallar getirileceği açıklandı.
Bu yüzden Williams'ın 'kedi kadın' kıyafetini giymeye devam etmesi takdirinde ünlü oyuncunun turnuvaya katılımının yasaklanabileceği belirtildi.
Williams, Haziran ayında giydiği kıyafeti sayesinde kendisini 'süper kahraman' gibi hissettiğini söylemişti.
Amerikan Açık'ta ise Fransız Alize Cornet'ye kortta tişörtünü değiştirmesi sebebiyle ceza verildi.
Federer, bütün bunların çok saçma olduğunu söyleyerek, 'bu konuda kadınlara destek verdiğini' belirtti ve 'Kadınları rahat bırakın' açıklamasında bulundu.
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Tenisçi Roger Federer: Serena Williams çok ileri gitti/tenisci-roger-federer-serena-williams-cok-ileri-gitti-22071972207197
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