"HUKUK EKİBİYLE ANLAŞTIM"



"Yaklaşık bir yıl önce Elena ile birkaç ay çıktım" ifadelerini kullanan Tenoch Huerta, "Sayısız kişinin de tanıklık edebileceği gibi her zaman tamamen rızaya dayalı bir ilişkiydi ve baştan sona sevgi dolu, sıcak ve karşılıklı destekleyici bir birliktelikti. Ancak sona erdikten sonra Elena, hem özelde hem de ortak arkadaş gruplarının önünde etkileşimlerimizi yanlış yansıtmaya başladı. Sonuç itibarıyla birkaç ay önce itibarımı korumak, büyük önyargı ve hasara yol açabilecek bu sorumsuz ve asılsız suçlamaları çürütmek için uygun eylemleri başlatmak üzere bir hukuk ekibiyle anlaştım" açıklamasında bulundu.