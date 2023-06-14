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Tenoch Huerta cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı

Tenoch Huerta, hakkında ortaya atılan 'cinsel saldırı' suçlamalarını yalanladı. Ünlü oyuncu, "İtibarımı korumak, büyük önyargı ve hasara yol açabilecek bu sorumsuz ve asılsız suçlamaları çürütmek için uygun eylemleri başlatmak üzere bir hukuk ekibiyle anlaştım" dedi

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  • Tenoch Huerta cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı - Magazin haberleri

    Müzisyen ve aktivist Maria Elena Rios, geçtiğimiz günlerde Tenoch Huerta'yı 'seks avcısı' diye nitelendirmiş ve ardından da oyuncuyu cinsel tacizle suçlamıştı.

    Maria Elena Rios, "Tenoch Huerta gibi filmde canlandırdığı karakter sayesinde dünya çapında sevilen bir seks avcısının duygusal istismarı ve gücünü kötüye kullanması hakkında konuşmak çok zor" demişti.
  • Tenoch Huerta cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı - Magazin haberleri

    İDDİALARI YALANLADI

    Tenoch Huerta, Maria Elena Rios'un bu sözlerinin ardından açıklama yaptı. Oyuncu, söz konusu iddialar hakkında, "Tamamen asılsız ve yanlış" şeklinde konuştu.
  • Tenoch Huerta cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı - Magazin haberleri

    "HUKUK EKİBİYLE ANLAŞTIM"

    "Yaklaşık bir yıl önce Elena ile birkaç ay çıktım" ifadelerini kullanan Tenoch Huerta, "Sayısız kişinin de tanıklık edebileceği gibi her zaman tamamen rızaya dayalı bir ilişkiydi ve baştan sona sevgi dolu, sıcak ve karşılıklı destekleyici bir birliktelikti. Ancak sona erdikten sonra Elena, hem özelde hem de ortak arkadaş gruplarının önünde etkileşimlerimizi yanlış yansıtmaya başladı. Sonuç itibarıyla birkaç ay önce itibarımı korumak, büyük önyargı ve hasara yol açabilecek bu sorumsuz ve asılsız suçlamaları çürütmek için uygun eylemleri başlatmak üzere bir hukuk ekibiyle anlaştım" açıklamasında bulundu.
  • Tenoch Huerta cinsel saldırı suçlamalarını yalanladı - Magazin haberleri

    Tenoch Huerta, "Hiçbir şekilde mükemmel olmasam da bu iddiaların gerçek dışı olduğunu biliyorum. Her zaman kendimi geliştirmeye çalışacak olsam da hem asılsız hem de saldırgan nitelikteki bu iddialara karşı çıkmam gerekiyor. Aileme ve beni destekleyenlere derinden minnettarım. Gerçek dışı ve haksız bir sonuca varmadan önce gerçeklere bakmaya ve iyice düşünmeye istekli olan herkese çok müteşekkirim" dedi.

    Fotoğraflar: AP, Instagram

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