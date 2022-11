Tenor Daniel Behle Borusan Sanat'ta

Borusan Sanat, Kasım ayına unutulmaz bir programla veda ederken Aralık ayına dopdolu bir giriş yapıyor. 24 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek konserde, Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nı dünyaca ünlü pek çok orkestra ile çalışmış, müzik dünyasının en başarılı isimlerinden biri olan Viyanalı orkestra şefi Thomas Rösner yönetecek.

Thomas Rösner

Richard Strauss ve Richard Wagner’in yapıtlarından oluşan bu konserde, Lied yorumculuğuyla bilinen ve opera sahnesindeki başarılarıyla ayakta alkışlanan tenor Daniel Behle yer alacak. Besteci kimliğiyle de tanınan Behle, 2020 yılında çıkardığı Mozart albümü ile yılın vokal icrası seçilmişti. Konser öncesinde Serhan Bali ve Aydın Büke saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM’deki Meydan Fuaye alanında program üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek.



Aralık ayına Borusan Müzik Evi’nden coşkulu bir merhaba!

Çağdaş teknikleriyle Kanun Piyano İkilisi, Borusan Müzik Evi’ne konuk oluyor. Esra Berkman ve Lilian Tonella Tüzün ikilisinin yeni albümü New Music for Kanun and Piano, Borusan Müzik Evi’nde müzikseverlerle buluşuyor. Yüzyıllar önce farklı kıtalarda doğan ve kendi müzik dünyalarının değerli temsilcileri olan piyano ve kanun, 21. yüzyılın çağdaş teknikleriyle ele alınan yeni müzik dilleriyle 2 Aralık Cuma günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde olacak.



Cazı klasikle buluşturan Rembrandt Trio, Borusan Müzik Evi’nde

Rembrandt Trio’nun, ilk teklisi Melodie Antique, dinleyenlere müziğin farklı dönemlerine götüren sürükleyici bir hikâye sunuyor. Birçok farklı müzik kültürüyle yolu kesişen Rembrandt Trio, heyecan verici repertuvarıyla 3 Aralık Cumartesi günü saat 21.00’de Müzik Evi sahnesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.