Tenzor Cup'ta zafer Team Tenzor'un
Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak olan J/70 sınıfı teknelerin yarışı olan Tenzor International Cup'ın ilk etabında zafer Team Tenzor'un oldu. Bodrum'da heyecanın zirve yaptığı mücadelede; gümüş madalya Russian Bogatyrs'a giderken, Dolce Vita takımı ise bronz madalyanın sahibi oldu
Bodrum'dan tüm Türkiye'ye yayılan J/70 sınıfı teknelerin yarışı olan Tenzor International Cup'ın ilk etabı tamamlandı. Bodrum'da heyecanın zirve yaptığı mücadelede; kazanan Team Tenzor oldu. Russian Bogatyrs ilk etabı ikinci tamamlarken, bronz madalyanın sahibi ise Dolce Vita takımı oldu.
En az puanı alan takımın şampiyon olduğu mücadelede; Team Tenzor ilk etabı 17 puanla şampiyon olarak tamamladı. Russian Bogatyrs 21 puanla gümüş madalya alırken, 22 puanlı Dolce Vita ilk etabının üçüncüsü oldu.
Öte yandan ilk iki günün aksine son derece zorlu hava şartlarında başlayan yarışların üçüncü gününde toplam 4 tur yarış için yelken açıldı. Zaman zaman artan rüzgarın şiddeti gerek yarışmacılara gerekse de yarışı takip eden basın mensuplarına heyecanlı anlar yaşattı.
Bodrum Akyarlar mevkiinde gerçekleşen yarışların ilk etabına yerli ve yabancı 12 tekne katıldı.
İlk etabın sonuçları ise şöyle:
J/70 TÜRKİYE'DE İLK KEZ
Uluslararası yelken yarışlarının şampiyon isimleri, J/70 tipi yelkenlilerin yarıştığı Tenzor International Cup ile ilk kez Türkiye'de yelken açtı.
Dünya denizlerine 2012 yılında çıkan ve o günden bugüne hızla gelişen J/70 sınıfı tekneler için Amerika’da ve Avrupa’da 20’ye yakın ülke, özel yarışlar düzenliyor.
Türkiye’de de yelken tutkunları, Yelken Federasyonu’na bağlı olarak J/70 Birliği’ni oluşturmuş durumda. İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi şirketi de Türkiye J/70 Birliği ile işbirliği içinde J70’ler için beş aşamalı bir kış serisi organizasyonu planlarken, denizlerin en hızlısını belirleyecek bu yarışların ilk etabı tamamlandı.
'Tenzor International Cup Open Winter Series 2023-2024' adı altında hazırlanan organizasyonun en önemli hedefi en üst düzeyde bir yarış sunmak olacak. TIC (Tenzor International Cup), Aralık 2023'ten, Nisan 2024'e kadar her ay dünyanın üst düzey takımlarını ve sporcularını Bodrum’da buluşturmayı hedefliyor.
İlk etabın tamamlandığı TICOWS 2023-2024 takvim şu şekilde:
2. Etap: 11-14 Ocak 2024
3. Etap: 8-11 Şubat 2024
4. Etap: 7-10 Mart 2024
5. Etap (Final): 11-14 Nisan 2024