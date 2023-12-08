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        Tenzor Cup’ta heyecan başladı

        Türkiye'ye yelken yarışlarında yeni bir boyut kazandıracak olan J/70 sınıfı teknelerin yarışı olan Tenzor International Cup Bodrum'da başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2023 - 14:25 Güncelleme: 08.12.2023 - 14:51
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        Tenzor Cup'ta heyecan başladı
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        Uluslararası yelken yarışlarının şampiyon isimleri, J/70 tipi yelkenlilerin yarışacağı Tenzor International Cup ile bundan sonra Türkiye’de yelken açıyor.

        Dünya denizlerine 2012 yılında çıkan ve o günden bugüne hızla gelişen J/70 sınıfı tekneler için Amerika’da ve Avrupa’da 20’ye yakın ülke, özel yarışlar düzenliyor.

        Türkiye’de de yelken tutkunları, Yelken Federasyonu’na bağlı olarak J/70 Birliği’ni oluşturmuş durumda. İstanbul merkezli AP Tesis Yönetimi şirketi de Türkiye J/70 Birliği ile işbirliği içinde J70’ler için beş aşamalı bir kış serisi organizasyonu planlayarak, denizlerin en hızlısını belirleyecek bu yarışlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

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        'Tenzor International Cup Open Winter Series 2023-2024' adı altında hazırlanan organizasyonun en önemli hedefi en üst düzeyde bir yarış sunmak olacak. TIC (Tenzor International Cup), Aralık 2023'ten, Nisan 2024'e kadar her ay dünyanın üst düzey takımlarını ve sporcularını Bodrum’da buluşturmayı hedefliyor.

        Yarışmalar, filo yarışı formatında ve su üzerinde doğrudan değerlendirme ile gerçekleşecek. Her aşamanın programı, üç yarış gününü ve bir antrenman gününü içeriyor. Takımlar, kendi tekneleriyle veya ev sahibi organizatör firma tarafından kiralanan teknelerle yarışmaya katılabilme imkanına da sahip olacaklar.

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        TICOWS 2023-2024 takvimi şu şekilde:

        1. Etap: 7-10 Aralık 2023

        2. Etap: 11-14 Ocak 2024

        3. Etap: 8-11 Şubat 2024

        4. Etap: 7-10 Mart 2024

        5. Etap (Final): 11-14 Nisan 2024

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