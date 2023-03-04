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Teoman: Binamızı kontrol ettirdik

Teoman, depremlerle ilgili duygularını “Kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle şeyler olduktan sonra yaptığımız her şey manasız kalıyor" dedi

Teoman: Binamızı kontrol ettirdik
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Teoman, Cihangir'de görüntülendi. Evine doğru yürüyen Teoman, gazetecilerle ayaküstü sohbet etti. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre Deprem felaketi sonrası kendini kötü hissettiğini ifade eden Teoman, “Kendimi çok kötü hissediyorum. Böyle şeyler olduktan sonra yaptığımız her şey manasız kalıyor. Artık böyle bir derdin yanında kendi küçük dertlerimiz birdenbire manasız olduğunu görüyoruz. Çok büyük bir üzüntü. Bütün ülkenin moralini çok çok bozan ve korkutan bir olay” diye konuştu.

Depreme karşı önlem almaya çalıştığını söyleyen Teoman, “Binamızı kontrol ettirdik. Böyle bir şey olursa ne yapacağımızı düşünüyoruz. O kadar çok can kaybı oldu ki yakınlarımızdan birkaç kişinin kaybettiği insanlar var. Çok sevdiğim birisi teyzesini kaybetti. Üzülüyoruz tabii” dedi.

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