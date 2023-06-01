Teoman: Bu şarkılar içimi titretiyor

Teoman, Bayhan Müzik organizasyonuyla gerçekleşen konserlerinde ikinci kez sahneye çıktı. 'N'apim Tabiatım Böyle' adlı şarkısıyla açılış yapan Teoman, 2 Haziran'da yayınlanacak olan yeni projesi 'Aşık Bir Adam'ı da duyurdu.

"BU ŞARKILAR İÇİMİ TİTRETİYOR"

Teoman, "Hiçbirini benim yazmadığım ama çok sevdiğim şarkılardan oluşan bir cover albüm yaptım. Bu şarkılar benim içimi titretiyor. O yüzden yorumlamak istedim" diyerek, albümün açılış şarkısı Murathan Mungan sözleriyle, Sunay Özgür müziğiyle, Müslüm Baba şarkısı 'Nilüfer'i sahnede söyledi.

Teoman, 5 Haziran'da tekrar Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde dinleyicileriyle buluşacak.