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        Haberler Magazin Teoman'dan, dikkat çeken itiraf: "Güzel kızları takip ediyorum" - Magazin haberleri

        Teoman'dan, dikkat çeken itiraf: "Güzel kızları takip ediyorum"

        Ünlü şarkıcı Teoman, iki ay önce katıldığı bir YouTube kanalında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Teoman, takip ettiği güzel kızlar hakkında yaptığı itirafı ise dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2024 - 21:46 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:46
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        Teoman, iki ay önce konuk olduğu OT TV YouTube kanalında çeşitli konular hakkında açıklamalarda bulundu.

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        Şarkıcının, üzerinden 2 ay geçmesine rağmen sosyal medya hesabından güzel bulduğu kızlarla ilgili yaptığı itirafla yeniden gündeme geldi.

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        Teoman'ın yaptığı o itiraf ise şu şekilde; "Instagram'da öneriler bölümünden güzel kızları takip ediyorum bazen ama o kızlarla ilgili hiçbir planım yok. Onları figür olarak görüyorum. Vazo seyreder gibi seyrediyorum, hoşuma gidiyor"

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        Şarkıcının bu sözleri, sosyal medyada dikkat çekti.

        Fotoğraflar: İHA

        #teoman
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