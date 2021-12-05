54 yaşındaki ünlü şarkıcı, gençlik yıllarında elinde giyarıyla verdiği pozu, "Sene 1997... Ne olmak istiyorum biliyor musun? Güzel müzik yapmak ve bunu insanlarla paylaşmak... Konserlerde şarkılarımı bir sürü güzel insanla birlikte söylemek çok güzel." notuyla yayınladı.

Paylaşımıyla kısa sürede sevenlerinden yoğun ilgi gören sanatçıya, "Bu ülkede 'Teoman karizması' denen bir şey var." şeklinde yorumlar yapıldı.