Teoman'dan yeni çalışma 0:00 / 0:00

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Teoman, yeni çalışması 'Rock and Roll'u yayınladı. 'Bir Kış Sabahı', 'Kalbin Yok Mu?', 'Ruhun Sarışın', 'Rüzgar Gülü 2019', 'Serseri', 'Paramparça 2017', 'Duş', 'Güzel Bir Gün', 'Tek Başına Dans', 'Bak Hayatına', 'Sevişirdik Bazen', 'Romantik', 'Efendi Ve Kölesi', 'Motosikletli Kız', "İstanbul’da”, 'Sardunyalar Arasında' ve 'Gökdelenler' adlı şarkıların yer aldığı 'Rock and Roll' adlı albümüyle hayranlarına seslendi.