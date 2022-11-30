Teoman: Sabra çok ihtiyacım var

"GENELDE BOŞ BOŞ DOLAŞIYORUM"

Öte yandan Teoman, "Her şey yolunda, çok güzel. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım. Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" demişti.