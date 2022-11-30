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Teoman: Sabra çok ihtiyacım var

Cihangir'de görüntülenen Teoman, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yeni satın aldığı kitap hakkında konuşan Teoman, "Konusu 'sabır' üzerine. Okuduktan sonra sizinle fikirlerimi paylaşırım. Bu ara sabra çok ihtiyacım var" dedi

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  • Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Cihangir'deydi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Teoman, basın mensuplarıyla sohbet etti.

    "SABRA ÇOK İHTİYACIM VAR"

    Teoman, elinde bulunan kitap için, "Yeni aldım, çok merak diyorum. Okumak için de sabırsızlanıyorum. Kitabın konusu 'sabır' üzerine. Okuduktan sonra sizinle fikirlerimi paylaşırım. Bu ara sabra çok ihtiyacım var" şeklinde konuşmuştu.
  • Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "BEN YARI EMEKLİYİM"

    Ayrıca geçtiğimiz günlerde, "Emekli hayatı yaşıyorum" açıklaması yapan Teoman, "Ben yarı emekliyim, sadece vereceğim konserleri ikiye böldüm. Hayatımın hiçbir şeyinden feragat etmedim. Öyle boş boş dolaşıyorum, az film seyrediyorum ve daha çok kitap okuyorum" demişti.
  • Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri

    KONSERLERE ARA VERME SEBEBİNİ AÇIKLADI

    Teoman, "Konserlere ara verme sebebim; müzik tat versin diyeydi. Çok çalışınca tatsızlaşıyor. Genç olduğum zamanlarda ben de günde üç konsere çıkıyordum. Tabii ki şimdi olmuyor" açıklamasında bulunmuştu.
  • Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "GENÇ SANATÇILARI BEĞENİYORUM"

    Genç sanatçıları beğendiğini belirten ve giyimleri hakkında yorumda bulunan Teoman, "Bence gayet iyi giyiniyorlar. Gençler ne isterse onu giyer" şeklinde konuşmuştu.
  • Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "GENELDE BOŞ BOŞ DOLAŞIYORUM"

    Öte yandan Teoman, "Her şey yolunda, çok güzel. Oyunculuk değil ama bir ya da iki filme müzik yaptım. Küçük küçük işler yapıyorum aslında. Çocuklar ben genelde boş boş dolaşıyorum. Eskisi gibi çalışkan değilim. Ara ara konser veriyorum sadece. Artık ben kendime bir 'tembellik kariyeri' yapmayı planladım. Çok fazla çalışmak istemiyorum" demişti.
  • Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri

    "ARTIK EVLENMEM"

    Daha önce, "Şebnem Ferah ile her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" şeklinde konuşan Teoman, gazetecilerin konuyla alakalı sorularına yanıt vermişti.

    Ünlü isim, "Artık evlilik için de yaşlandım. Evlenmem artık. Şebnem Ferah benim çok yakın arkadaşım. Çok eskiden aramızda şaka amaçlı öyle bir diyalog geçmişti, durum bu" demişti.
  • Teoman: Sabra çok ihtiyacım var - Magazin haberleri

    TEK CELSEDE BOŞANMIŞLARDI

    Teoman, 2012'de 12 yıllık arkadaşı Ayşe Kaya ile dünyaevine girmişti. İkili, 2015 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı. Çiftin bu evliliklerinden Zeyno Yakupoğlu (8) adında bir kızları bulunuyor.

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