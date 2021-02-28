CHP 27. Dönem Denizli milletvekili Haşim Teoman Sancar'ın yaptığı açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım” ifadeleri yer aldı. Sancar, geçtiğimiz günlerde CHP'den istifa etmeyeceklerini açıklayan 17 milletvekili arasında yer alıyordu.

TEOMAN SANCAR KİMDİR?

Haşim Teoman Sancar, 16 Ocak 1970 yılında Denizli'de doğdu. 1995 yılında iş hayatına atıldı. Denizli Emlakçılar Odası Bakanlığı yaptı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Grup Başkanvekilliği yaptı. 2015 - 2017 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanlığı görevini yürüttü. İnşaat sektörüyle uğraşmakta ve Denizli'de inşaat sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir. Sancar, evli ve iki çocuk babası.