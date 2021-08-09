Teos’ta Tragedya 'Medea’ ile devam ediyor

İş Sanat’ın yaz döneminde hayata geçirdiği Teos’ta Tragedya başlıklı projesinin ikinci bölümü, antik tragedya yazarlarından Euripides’in kaleme aldığı Medea’dan canlandırılan bölümler ile devam ediyor. İason’un eşi ve Kolhis Krallığı'nın prensesi olan Medea'yı terk ederek Korinthli Yunan prensesle evlenmeye karar vermesi üzerine yaşananları konu alan oyundan bölümlerin sahnelendiği kayıt, 12 Ağustos Perşembe saat 20.30’dan itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde izlenebilecek.

Çekimleri, Türkiye İş Bankası’nın 2018 yılından bu yana kazı çalışmalarına katkı sağladığı Teos Antik Kenti’nde gerçekleştirilen oyunun yönetmenliğini Mehmet Ergen üstlendi. Tiyatro sanatçıları Gizem Erdem, Güliz Gençoğlu, Elif Ürse ve İpek Türktan Kaynak’ın rol aldığı oyun, ilk gösteriminden itibaren İş Sanat’ın YouTube kanalında ve internet sitesinde ücretsiz erişime açık olacak.

Teos’ta Tragedya’nın Elektra’dan sahnelerin canlandırıldığı, daha önce yayınlanan ilk bölümü de İş Sanat’ın YouTube kanalı ve internet sitesi üzerinden yıl boyunca izlenebilecek.