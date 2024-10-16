TEPAV: “Faiz indirimi enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebilir”

TEPAV Makroekonomi Çalışma Grubu'nun hazırladığı Para Politikası Değerlendirme Notu’nun on dördüncüsü yayımlandı.

Notta, Türkiye'nin para politikası ve ekonomik durumu hakkında önemli analiz ve değerlendirmeler yer aldı.

Uyum sağlanmadan yapılacak faiz indiriminin enflasyonla mücadeleyi olumsuz etkileyebileceğine işaret eden Ekim 2024 Para Politikası Değerlendirme Notu’ndan öne çıkan başlıklar şöyle:

'G20 KIYASLAMASINDA TÜRKİYE’NİN ENFLASYONU ÜST SIRADA'

Değerlendirme Notu’na göre, Türkiye’nin Eylül 2024’teki aylık tüketici enflasyonu G20 ülkeleriyle kıyaslandığında oldukça yüksek seviyede. Risk priminin 270 baz puanı civarında seyretmesine rağmen daha düşük seviyelere inmesi gerektiği ifade edildi.

REKLAM 'ENFLASYONDA AZALIŞ BEKLENİYOR, ANCAK RİSKLER BULUNUYOR' Notta, mevcut ekonomik program sürdürüldüğü takdirde enflasyonun azalma eğiliminde olacağı belirtildi. Bununla birlikte, kredi piyasasındaki kısıtlamalar ve yüksek faizlerin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığına dikkat çekildi. 'BÜTÇE AÇIĞI YÜKSEK SEYREDİYOR' Notta, alınan tedbirlere rağmen bütçe açığının 2024 yılında yüksek seviyede kalmaya devam ettiği vurgulandı. 2025 Orta Vadeli Program (OVP) hedeflerine ulaşılması için ilave önlemlerin gerekli olduğu kaydedildi. 'KAMU FİYAT ARTIŞLARI MALİYET YÜKSELİŞİNE YOL AÇIYOR' Kamunun belirlediği mal ve hizmet fiyatlarında yapılan yüksek artışların, üretim maliyetlerini artırarak enflasyon baskısına neden olduğu belirtildi. Notta, bu artışların Temmuz ve Ağustos aylarında olduğu gibi yüksek aylık enflasyon oranlarına yol açtığı vurgulandı.

‘RASYONEL EKONOMİYE DÖNÜŞ PROGRAMININ GÜÇLENDİRİLMESİNE İHTİYAÇ VAR’ Değerlendirme Notu’na göre, ekonomide başlatılan rasyonelleşme sürecinin kapsamlı bir programa dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi. Programın toplumsal kesimlerin desteğini almadıkça sürdürülebilirliğinin zor olacağı belirtildi. REKLAM ‘PARA VE MALİYE POLİTİKALARININ SINIRLARI ÇİZİLDİ’ Notta, yalnızca para ve maliye politikalarına dayalı bir programın ekonomik faaliyette yavaşlamaya yol açtığı vurgulandı. Ekonomik daralma risklerinin, programın sürdürülebilirliği açısından yeni şüpheler yarattığına dikkat çekildi. FAİZ KARARLARINDA ŞEFFAFLIK VURGUSU Politika faizine dair açıklamaların yalnızca Merkez Bankası tarafından yapılmasının önemi notta belirtildi. Diğer kurumlardan gelen farklı açıklamaların, para politikası üzerindeki etkileri zayıflattığı ve risk primini olumsuz etkilediği ifade edildi.

'ENFLASYON HEDEFLERİNDEKİ TUTARSIZLIK GÜVENİ SARSIYOR' Notta, Merkez Bankası ve OVP’deki enflasyon tahminleri arasındaki farkların güveni zedelediği belirtildi. Örneğin, Merkez Bankasının Ağustos Enflasyon Raporu’nda açıkladığı tahminlerin, OVP’de bir ay sonra farklı değerlerle güncellenmesi beklentileri olumsuz etkiledi. KAPSAMLI YAPISAL REFORMLAR ŞART Notta, para ve maliye politikalarının yanı sıra yapısal reformların kaçınılmaz olduğu belirtildi. Yeşil dönüşüm, eğitim kalitesinin artırılması ve hukuk sisteminin güçlendirilmesi gibi reformların, ekonomik dengenin sağlanmasında kritik rol oynayacağı ifade edildi. Vergi reformu ve koşullu gelir garantilerinin gözden geçirilmesinin önemine dikkat çekilen notta TCMB, TÜİK ve BDDK gibi kurumların bağımsızlığının sağlanmasının, güven ortamını yeniden tesis etmek açısından kritik olduğu vurgulandı. Ayrıca, yönetilen ve yönlendirilen fiyatların enflasyonla mücadeleyi destekleyecek şekilde düzenlenmesinin gerekliliği belirtildi.