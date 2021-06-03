Tepki çeken görüntüde yeni gelişme!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfaİzmir'deki itfaiye aracı skandalında yeni gelişme! Kadınlara izin vermişler - Haberler
ABONE OL

İtfaiye aracındaki o görüntülerle ilgili yeni gelişme!

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi'nde 3 kadının sosyal medyadan paylaştığı ve tepkilere neden olan görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli açığa alındı. Belediyeye ait şirkete bağlı 3 personel hakkında da disiplin soruşturması başlatıldı. İtfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve eğitim amaçlı kullanılan itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi

İzmir'deki itfaiye aracı skandalında yeni gelişme! Kadınlara izin vermişler - Haberler
Tepki çeken görüntüde yeni gelişme!
0:00 / 0:00
DHA

Olay, 30 Mayıs'ta meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından 1'i, itfaiye aracının direksiyonuna geçip, kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak, yolculuk yaptı. Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler, sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti.

DHA'nın haberine göre, Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada ise "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Görüntüler sonrası 1 itfaiye personeli, açığa alındı. Belediyeye ait şirkette sözleşmeli personel olan ve İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yapan 3 kişi de itfaiyedeki işlerine son verilip, kayıtlı oldukları şirkete gönderildi. Bu 3 kişi hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtildi.

ARACI MERAK ETTİKLERİNİ SÖYLEYİNCE BİNMELERİNE İZİN VERMİŞLER

Öte yandan itfaiyede görevli 4 kişinin, ziyarete gelen ve itfaiye aracını merak ettiklerini dile getiren 3 kadına araca binmeleri için izin verdiklerini söyledikleri öğrenildi. Merkezde bulunan bu itfaiye aracının ise eğitim amaçlı kullanıldığı belirtildi. Ayrıca görüntüleri paylaşan 3 kadın, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesaplarını kapattı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesinin tarihi belli oldu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan, Biden görüşmesinin tarihi ...
MSB kaynakları: 'Mehmetçik çevreye zarar veriyor' iddiaları gerçek dışı
GÜNDEMMSB kaynakları o iddiaları yalanladı
Münâfikûn Suresi oku! Münâfikûn Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu: Diyanet Münâfikûn Suresi meali anlamı
GÜNDEMMünâfikûn Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu
SON DAKİKA: Kimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın çıktı - Haberler
GÜNDEMKimyasal madde üretimi yapan fabrikada yangın
Cuma Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu: Cum'a Suresi meali ve anlamı - Cuma Suresi oku
GÜNDEMCuma Suresi Arapça ve Türkçe okunuşu
'YHT kazası insan hatasıyla oldu' - Haberler
GÜNDEM'YHT kazası insan hatasıyla oldu'
YOZGAT'TA KADIN CİNAYETİ! Tartıştığı karısını bıçaklayıp öldürdü! - Haberler
GÜNDEMTartıştığı karısını bıçaklayıp öldürdü!
DENİZ SALYASI KABUSU! Son dakika: Tekirdağ'da deniz çöle dönüştü - Haberler
GÜNDEMFeci manzara! Deniz çöle dönüştü
DAVA SONUÇLANDI! Son dakika: Eski eşini sokak ortasında çocuğunun gözü önünde dövmüştü, karar çıktı!
GÜNDEMİnfial yaratan olayda karar çıktı!
Kalem Suresi meali ve fazileti: Kalem Suresi anlamı nedir? Kalem Suresi nazar ayeti okunuşu
GÜNDEMKalem Suresi nazar ayeti okunuşu