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Tepki çeken görüntülerde kimlikleri tespit edilen 8 kişiye ceza

İzmir Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta sonu Alsancak Kordon'da müzik eşliğinde dans ederken, sosyal mesafe kuralına uymayan kişilerin kimliğini, sosyal medyada paylaşılan görüntülerden tespit etti. Kimlikleri belirlenen 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL ceza kesildi.

İzmir
DHA

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı geçen hafta sonu, İzmir'de vatandaşlar Alsancak Kordon'a akın etti. Burada müzik açıp, halay çeken kişileri, çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki topladı. Sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle verilen tepkiler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, sosyal medyadaki görüntülerden kimlikleri belirlenen 8 kişiye toplamda 25 bin 200 TL para cezası kesildi. Ayrıca, TCK 195'inci maddesi kapsamında adli işlem yapıldı. Diğer kişilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ettiği bildirildi.

SANAL DEVRİYE EKİPLERİ İŞ BAŞINDA

Öte yandan, sosyal alanlarda yapılan denetim ve kontrollerin, sosyal medyada ise sanal devriye ekiplerince yapılacağı bildirildi.

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