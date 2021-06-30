Şorta hakaret etti, o fotoğrafı ortaya çıktı 0:00 / 0:00

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Şebnem Tüfekçi adlı genç bir kadın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine şort giydi diye hakaret eden bir şahsın görüntüsünü paylaştı.

Tüfekçi paylaşımında, "Bu ülkede sadece şort giydiğiniz için sokakta yürürken bir anda ahlaksız olabilirsiniz. babanıza hakaret edilebilir. Bana hakaret eden bu kişinin yüzünü herkes görsün diye paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Kadına hakaret eden kişinin kim olduğu sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede ifşa edildi. Yavuz A.'nın facebook hesabında kumarhanede çekilmiş fotoğraflar dikkat çekti.

Kısa süre sonra kapatıldığı görülen hesapta Yavuz A.'nın seksi kadın profil fotoğrafı bulunan yabancı uyruklu sayfaları da takip ettiği anlaşıldı.

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Olayın muhataplarından Şebnem Tüfekçi, yaşadığı hadiseyi anlatan bir açıklama yaptı.

DHA'nın haberine göre dün videoyu çekmeye başladığında tartışmanın sonuna geldiklerini belirten Şebnem Tüfekçi, O yüzden öncesini de buradan anlatmak istiyorum. Dün öğle saatlerinde şortumu giydim ve caddede yürürken karşıma iki tane adam çıktı. Ve bedenime, bacaklarıma rahatsız edici bir boyutta bakışlar atmaya başladılar ve ben dönüp beklemedikleri bir soru sordum. Onlara 'neden bakıyorsunuz' dedim. Ben böyle sorunca üstüme yürüyüp sinirlendi. Sanırım sessiz kalacağını düşünüyor, tüm insanların. Buna alışmışlar çünkü. Ben yaptığı hakaretlerin üstüne ona, 'Sana ne benim giydiğimden, benim ailem bile karışmıyor, sen niye karışıyorsun' diye sorunca, o zaman senin ailen de nokta nokta diyerek hiç tanımadığı bir aileye bile hakaretler yağdırdı dedi.

Şebnem Tüfekçi, Olay anında orada bulunan herkes adamın üstüne gitmek yerine beni oradan uzaklaştırmaya ve beni sakinleştirmeye çalıştılar. Keşke adamın üstüne gidip ona sorabilme cesaretinde bulunsalardı. Onun haricinde video kapandıktan sonra çok daha ağır küfürlere maruz kaldım. Umarım bu çıkardığım ses daha önce tacize uğramış, kadın ya da erkek hiç fark etmez, tüm insanların sesi olabilmiştir.