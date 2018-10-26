Teplice - Banik Ostrava maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Teplice ile Banik Ostrava, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Teplice 12 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Banik Ostrava 24 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Teplice, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Banik Ostrava, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 153 kodlu maçı oynayanlar; Teplice galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 3.00, Banik Ostrava galibiyet oranı 2.40. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Teplice son hafta oynanan Slavia Prague maçında 0-3 yenildi.

Banik Ostrava, Zbrojovka Brno karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Teplice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Teplice, kendi sahasında 8 gol attı, 12 gol yedi.

Banik Ostrava, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Banik Ostrava 10 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.

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