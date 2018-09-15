Teplice - MFK Karvina karşılaşma önü

Teplice ve MFK Karvina, 16 Eylül 2018 Pazar günü Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Teplice 6 puanla 12. sırada, MFK Karvina 6 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Teplice, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. MFK Karvina, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 611 kodlu maçı oynayanlar; Teplice galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, MFK Karvina galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Teplice son haftadaki Zbrojovka Brno müsabasında 1-0 yenildi.

MFK Karvina, FK Baumit Jablonec karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Teplice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Teplice, kendi sahasında 5 gol attı, 9 gol yedi.

MFK Karvina, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda MFK Karvina 4 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ