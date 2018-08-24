Teplice - Slavia Prague rakamlar

Çek Cumhuriyeti Czech Liga maçında Teplice ile Slavia Prague, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. Maç öncesi Teplice 5 puanla 12. sırada, Slavia Prague 12 puanla 3. sırada bulunuyor. Teplice, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Slavia Prague, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 407 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Teplice kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.50, Slavia Prague sahadan galip ayrılırsa 1.40 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Teplice son haftadaki Slavia Prague müsabasında 0-3 yenildi.

Slavia Prague ise Teplice maçında 0-3 kazandı.

Teplice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Teplice, kendi sahasında 5 gol attı, 6 gol yedi.

Slavia Prague, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Slavia Prague, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ