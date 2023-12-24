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        Haberler Yaşam Terapistler uyarıyor! Partnerinizle kavga ederken bu 5 şeyi asla yapmayın!

        Terapistler uyarıyor! Partnerinizle kavga ederken bu 5 şeyi asla yapmayın!

        Partnerinizle tartışmak ilişkilerde kaçınılmaz bir durum olabilir, ancak kavga anlarında sergilenen davranışlar, ilişkinin sağlığı için oldukça belirleyici olabilir. Terapistler, kavga esnasında ortaya çıkan bazı davranışların ilişkiyi derinden etkileyebileceğine dikkat çekiyor. İşte, partnerinizle kavga anlarında asla yapmamanız gereken 5 önemli davranış...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:26
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        İlişkilerde tartışma anları, çiftler arasında yaşanan ortak bir deneyimdir. Ancak bu anlar, ilişkinin kalitesi ve dayanıklılığı için kritik öneme sahiptir. Terapistler, partnerinizle kavga esnasında sergilenen bazı davranışların uzun vadede ilişki üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. İşte, kavga anlarında kaçınılması gereken bu beş tuzak...

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        1. Küçümseme ve aşağılama:

        Tartışmalar sırasında karşınızdaki kişiyi küçümsemek veya aşağılamak, ilişkinin temelinde güvensizlik ve saygı eksikliği yaratabilir. Terapistler, bu tür bir iletişimin yerine anlayış ve empati odaklı bir iletişim öneriyor.

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        2. Saldırgan ve hırçın olmak:

        Öfke kontrolünü kaybetmek ve saldırgan bir tutum sergilemek, kavga anlarında duygusal yaralar açabilir. Yapıcı bir şekilde iletişim kurmak ve sorunları çözmeye odaklanmak daha sağlıklı olabilir.

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        3. Konuşma sırasında iletişimi kesmek:

        Karşılıklı iletişimi kesmek, sorunların çözümüne engel olabilir. İletişim kanallarını açık tutmak ve karşılıklı anlayışı sağlamak önemlidir.

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        4. Geçmişteki hataları hatırlatmak:

        Geçmiş kavgaları tekrar gündeme getirmek, mevcut tartışmaları daha da alevlendirebilir. Problemleri geçmişte bırakıp, mevcut sorunlara odaklanmak daha yapıcı olabilir.

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        5. Şiddet içeren davranışlar:

        Fiziksel veya duygusal olarak şiddet içeren davranışlar, ilişkiyi tehlikeye sokabilir ve derin yaralar açabilir. Terapistler, her türlü şiddet içeren davranışın kabul edilemez olduğunu vurguluyor.

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        Lisanslı Evlilik ve Aile Terapisti ve My Therapy Corner'ın kurucusu ve yöneticisi Anna Aslanian’ın önerileri ise şu şekilde;

        Savunmaya geçmeyin,

        Varsayımlardan uzak durun,

        İyi değilseniz iyi olduğunuzu söylemeyin,

        Aşırı üzgünseniz hamle yapmayın.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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