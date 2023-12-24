Haberler Yaşam Terapistler uyarıyor! Partnerinizle kavga ederken bu 5 şeyi asla yapmayın!

Terapistler uyarıyor! Partnerinizle kavga ederken bu 5 şeyi asla yapmayın! Partnerinizle tartışmak ilişkilerde kaçınılmaz bir durum olabilir, ancak kavga anlarında sergilenen davranışlar, ilişkinin sağlığı için oldukça belirleyici olabilir. Terapistler, kavga esnasında ortaya çıkan bazı davranışların ilişkiyi derinden etkileyebileceğine dikkat çekiyor. İşte, partnerinizle kavga anlarında asla yapmamanız gereken 5 önemli davranış... Habertürk Giriş: 24.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 24.12.2023 - 13:26 facebook

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İlişkilerde tartışma anları, çiftler arasında yaşanan ortak bir deneyimdir. Ancak bu anlar, ilişkinin kalitesi ve dayanıklılığı için kritik öneme sahiptir. Terapistler, partnerinizle kavga esnasında sergilenen bazı davranışların uzun vadede ilişki üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor. İşte, kavga anlarında kaçınılması gereken bu beş tuzak...

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1. Küçümseme ve aşağılama: Tartışmalar sırasında karşınızdaki kişiyi küçümsemek veya aşağılamak, ilişkinin temelinde güvensizlik ve saygı eksikliği yaratabilir. Terapistler, bu tür bir iletişimin yerine anlayış ve empati odaklı bir iletişim öneriyor.