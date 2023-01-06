Terapistlere göre ilişkinizin yürümediğini gösteren 5 işaret

BAKIŞ AÇILARINDA ISRARCI OLMAK

Lauren, partnerinizin bakış açısını görememenin bir ilişkide, özellikle de tartışmalar sırasında sorunlara yol açabileceğini söylüyor. “İki kişi aynı şeyi deneyimleyebilir ama bu konuda tamamen farklı hissedebilir.

“'Doğru görüşe' takılırsak, bir kişinin deneyiminin geçerli olduğunu ve diğerinin olmadığını söylüyoruz. Bunun üstesinden gelmenin en iyi yolu, bir ara verip partnerimizden duyduklarımız üzerinde derinlemesine düşünüp onları doğrulayabilmemizdir.

Bu, partnerimize dinlediğimizi ve söylediklerinin mantıklı olduğunu ve aynı takımda olduğunuzu gösteriyor.