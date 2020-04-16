"Terasta gün batımı" konseriyle komşularına moral oldular

AA

Merkez Efeler ilçesi Orta Mahalle'de yaşayan Samet Özkan (21) ile arkadaşı Mert Akyol (22),"Evde kal." çağrılarının yapıldığı bugünlerde zamanlarının büyük bölümünü evlerinde geçiriyor.Kentteki bir kafede garsonluk yapan Özkan, Kovid-19 önlemleri nedeniyle kapanan iş yerinin bir an önce açılmasını bekliyor. Adnan Menderes Üniversitesi İnşaat Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Akyol ise okulunun açılacağı günün hayalini kuruyor.Müzikle de ilgilenen iki ev arkadaşı, pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan mahalle sakinleri için oturdukları binanın terasında konser verme kararı aldı.İkili, gitar ve klarnetle verdikleri ilk konser beğenilince bunu düzenli hale getirdi. Gün batımına yakın sahne alan iki arkadaşa, vatandaşlar da pencere ve balkonlarından eşlik ediyor.Akşam saatleri yaklaştığında mahalle sakinleri de yavaş yavaş balkondaki yerlerini alıyor. İkilinin konserini, yaşlılar, gençler ve çocuklar ilgiyle takip ediyor.Şarkılara eşlik eden komşular, konser sonrası gençleri alkışlarla uğurluyor.Bu zor süreçte vatandaşlara moral vermeyi amaçlayan iki arkadaş, kendi besteledikleri "Koronavirüs" adlı şarkıyı da seslendiriyor.Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiçbir karşılık beklemeden yaptıkları bu işten büyük keyif aldıklarını söyledi.Koronavirüs sürecini evde geçirdiklerini aktaran Özkan, "Çünkü bu dönemin evde kalarak atlatılması gerekiyor. Dışarı çıkarken de eldiven ve maskemizi takıyoruz çünkü gerçekten bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıyayız. Bu yüzden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmıyoruz." dedi.- "Çok güzel tepkiler alıyoruz"Kısa sürede güzel tepkiler almaya başladıklarını dile getiren Özkan, komşularının yüzlerini güldüklerini için ayrı mutluluk yaşadıklarını belirtti.Komşularının da kendilerini çok sevdiğini vurgulayan Özkan, "Komşularımız daha keyifli zamanlar geçirsin diye böyle bir şey düşündük ve çıkıp müziğimizi yapmaya başladık. Sonrasında çok beğenildi. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Çıkmadığımız günlerde vatandaşlar 'Neredesiniz siz?' diye soruyor." şeklinde konuştu.Akyol ise klarnetiyle insanları keyiflendirdiği için ayrı mutluluk yaşadığını söyledi.Komşulardan Bağdat Çetin ise evde kaldıkları bu dönemde müziğin kendilerine iyi geldiğini kaydetti.