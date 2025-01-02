Terasta yangın! Asel Derin bebek hayatını kaybetti
Diyarbakır'da bir binanın teras katında çıkan yangında 8 aylık Asel Derin bebek hayatını kaybetti, yangında bir kişi de yaralandı
Giriş: 02.01.2025 - 21:47 Güncelleme: 02.01.2025 - 21:47
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Fırat Mahallesi 488. Sokaktaki bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında kimliği henüz öğrenilemeyen 8 aylık bebek hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
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Bebeğin cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.