İstanbul, İzmir, Ankara il il teravih namazı saatleri 20 Şubat Cuma: Teravih namazı ne zaman, saat kaçta?
Ramazan ayının manevi atmosferi yurt genelinde hissedilirken, 20 Şubat 2026 Cuma akşamı kılınacak teravih namazı saatleri vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Teravih namazı, yatsı namazının ardından kılınırken saatler illere göre birkaç dakika farklılık göstermektedir. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan 2026 Ramazan imsakiyesi ile başta İstanbul, İzmir, Ankara olmak üzere 81 il teravih namazı vakti belli oldu. Peki, "Teravih namazı saat kaçta?" İşte 2026 Ramazan imsakiyesi ile İstanbul, İzmir, Ankara il il teravih namazı saatleri...
Ramazan ayının manevi ikliminde, 20 Şubat 2026 il il teravih namazı saatleri ibadet planlamasında büyük önem taşıyor. Ramazan ayına özgü olan teravih namazı, yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Genellikle 20 rekat olarak cemaatle eda edilir. Ancak evde bireysel olarak da kılınabilir. İftar sonrasında camilere akın edecek olanlar, bulunduğu ilde teravih namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. Peki, Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak? İşte teravih namazı vakti...
20 ŞUBAT TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşler tarafından yayımlanan Ramazan imsakiyesi ile il il teravih namazı saatleri belli oldu. İşte İstanbul, İzmir, Ankara 81 il teravih vakitleri
İSTANBUL'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Şubat 2026 Cuma günü İstanbul'da teravih namazı saat 20.10'da kılınacak.
ANKARA'DA TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Şubat 2026 Cuma günü Ankara'da teravih namazı saat 19:55'te kılınacak.
İZMİR'DE TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?
20 Şubat 2026 Cuma günü İzmir'de teravih namazı saat 20.17'de kılınacak.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı, Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan güçlü bir sünnettir. İki rekât veya dört rekât şeklinde kılınabilir. En çok tercih edilen yöntem, ikişer rekâtta bir selam vererek on selamla toplam yirmi rekâtı tamamlamaktır. Başlarken “Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya” diye niyet edilir. İlk rekâtta Sübhaneke, ardından Fatiha ve kısa bir sure okunur; sonra rükû ve secdeler yapılır. İkinci rekât da aynı şekilde kılındıktan sonra oturur ve selam verilir. Eğer dörder rekât kılınacaksa, ikinci rekâtın sonunda sadece Tahiyyat ve salavat okunup selam vermeden üçüncü rekâta kalkılır. Toplam yirmi rekât bu şekilde devam eder, her dört rekâtta veya iki rekâtta bir kısa ara verilmesi de mümkündür. Teravih, cemaatle kılınırsa imamın yüksek sesle okuduğu ayetler dinlenir. Tek başına kılarken ise kişi içinden veya hafif sesli şekilde okuyabilir. Namazın sonunda vitir namazı da kılınarak yatsı sonrasındaki ibadet tamamlanır.
TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?
Geleneksel olarak teravih namazı yirmi rekât şeklinde kılınır ve bu uygulama asırlardır devam eder. Hz. Peygamber döneminde kesin rekât sayısı konusunda farklı rivayetler bulunsa da sahabe devrinden itibaren Müslümanlar ağırlıklı olarak yirmi rekât kılarak bu ibadeti sürdürmüştür. Yirmi rekât, iki rekâtta bir selam vererek ya da dörder rekât halinde beş selamla tamamlanabilir. Bazı kişiler bu miktarın kendilerine ağır gelmesi durumunda sekiz veya on rekât da kılabilir. Yirmi rekât, sünnet-i müekkede hükmünde olduğu için tavsiye edilir. Özellikle camilerde cemaatin birlikte kıldığı uygulama genelde yirmi rekâta dayanır. Güç ve vakit elverdiği takdirde bu sayıda kılmak, sünnetin tam uygulanması anlamına gelir.