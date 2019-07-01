MEB'den 'ortaöğretime geçiş' ile ilgili merak edilenler

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) sosyal medya hesabında, 2019 yılı ortaöğretime geçiş tercih ve yerleştirme süreci kapsamında adayların dikkat etmesi gereken kurallara ilişkin tanıtım videosu ile sıkça sorulan sorulara yer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığının Twitter hesabında yer alan videoda, ortaöğretime geçiş kapsamında tercih başvuru sürecinin başladığı hatırlatıldı.

Tercih işlemlerine başlamadan önce tercih ve yerleştirme kılavuzu ile okul tercih listelerinin incelenmesi uyarısında bulunulan videoda, kılavuz ile listelere "www.meb.gov.tr" veya "e-okul.meb.gov.tr" adreslerinden ulaşılabileceği bildirildi.