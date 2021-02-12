AA

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 78 bin 610 ton tereyağı, 739 bin 770 ton inek peyniri üretildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre, 2020'de tereyağı üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta 6 bin 770 ton tereyağı üretilirken, şubatta bu rakam 6 bin 251 ton olarak gerçekleşti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen tereyağı üretimi martta 7 bin 246, nisanda da 8 bin 87 tonu buldu. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyen tereyağ üretimi aralıkta 7 bin 16 ton oldu.

Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 2011'e kıyasla yüzde 110 artarak 78 bin 610 tona ulaştı. Bu rakam son 10 yılın en yüksek yıllık üretimi olarak kayıtlara geçti.

İNEK PEYNİRİ ÜRETİMİNDE DE REKOR

Geçen yıl ocakta 58 bin 329 ton, şubatta 58 bin 87 ton inek peyniri üretildi. Salgın döneminde gıda maddelerine yönelik yoğun taleple birlikte inek peyniri üretiminde de artış olurken mart, nisan ve mayısta aylık üretim 63 bin tonun üzerinde gerçekleşti. Takip eden aylarda inişli çıkışlı bir seyir izleyen inek peyniri üretimi, aralıkta 64 bin 321 tona yükseldi.

Böylece 2020'de üretilen inek peyniri miktarı 2011'e göre yüzde 52 artışla 739 bin 770 tona çıktı. Böylece inek peynirinde de son 10 yılın en yüksek yıllık üretim miktarı elde edildi.

2011-2020 döneminde yıllık bazda üretilen tereyağı ve inek peyniri miktarı (ton) şöyle: