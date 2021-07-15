Terim 11'ini belirlemeye çalışıyor

Tecrübeli teknik adamın, kritik mücadeleler öncesinde tüm planlarını mevcut kadro üzerinden yaptığı belirtildi.

Uruguay Milli Takımı'ndan dönen Muslera, PSV maçında kaleyi koruyacak. Teknik heyetin sağ bekte şu anda tek alternatifi bulunuyor. De Andre Yedlin’in, Hollanda temsilcisine karşı sahada olmasına kesin gözle bakılıyor.

Fatih Terim, stoper ikilisinde Luyindama ve Marcao’yu birlikte değerlendiriyor. Sol bekte ise Emre Taşdemir ya da Ömer Bayram ikilisinden biri şans bulacak.

Taylan’ın yokluğunda ön libero görevini Alpaslan’ın üstlenebileceği ifade edildi. Merkez orta sahada ilk alternatifin Aytaç Kara olduğu belirtiliyor.

Aytaç’ın partnerinin ise Emre Kılınç olabileceği gelen haberler arasında.

Kanatlarda öne çıkan isimler Kerem Aktürkoğlu ve Babel olurken, ileri uçta da Mustafa Muhammed'in yer alması bekleniyor.