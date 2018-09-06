Galatasaray’da son iki haftada Serdar Aziz krizi yaşandığı ancak bu durum kamuoyundan özenle saklandığı ortaya çıktı.

Milliyet'in haberine göre son haftalarda savunmada Maicon ile birlikte Ahmet Çalık’ı tercih eden teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz’i kulübede oturtmuştu. Bu tercih birçok kişi tarafından tartışılmış, Serdar’ın neden oynamadığı sürekli konuşulmuştu. Gerçek, haftalar sonra ortaya çıktı.



SORUNUN NASIL ÇÖZÜLECEĞİ MERAK KONUSU



Her şey, Göztepe ile oynanan ikinci hafta maçı öncesinde başladı. Serdar, bacağında ağrı bulunduğunu belirtti. Ancak yapılan kontrollerde ağrı yapacak bir bulguya rastlanmadı. Sarı-kırmızılı futbolcu acı çektiğini söylemesine karşın, Terim’e iletilen sağlık raporunda, oynamasına engel bir durum yoktu. Bu, bir anlamda Serdar’ın bilinçli olarak oynamak istemediğine işaret ediyordu.



Teknik ekip oynaması için ısrar etmedi ama Serdar’ın da o gün bir anlamda üzeri çizildi. Önce Alanya, geçen hafta sonu da Trabzonspor maçlarında herhangi bir problemin olmamasına karşın Serdar Aziz kulübeye yollandı. Böylece futbolcu adeta cezalandırıldı.



Geçen sezon büyük fedakârlık yapıp takımı yalnız bırakmamak için ameliyatlarını erteleyen Serdar Aziz’in, bu sezon başlar başlamaz böyle bir problemle karşı karşıya kalması dikkat çekti. Şimdi herkes, Serdar Aziz sorununun nasıl çözüleceğini merak ediyor. Terim ya Tolga Ciğerci gibi Serdar Aziz’i tamamen silecek ya da ilk 11’e koyup krizi büyümeden sonlandıracak.

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