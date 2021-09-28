Terim'e sakatlardan iyi haber!

Göztepe'yi yenerek Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet hasretine son veren Galatasaray'da sakat oyunculardan ikisi takıma döndü. Sacha Boey ve Barış Alper Yılmaz'ın dönüşü teknik direktör Fatih Terim'in elini güçlendirdi. Tecrübeli teknik adam Marsilya deplasmanında Yedlin'in yerine savunmanın sağında Boey'i oynatmayı düşünüyor. Yedlin, Fransız sağ bekin yokluğunda performansıyla çok eleştirilmişti.

MARCAO İLK 11'DE BAŞLAYACAK

Galatasaray'da Marcao da Marsilya deplasmanında ilk 11'de başlayacak. Brezilyalı stoper, Süper Lig'de de 2 maç sonra takıma dönecek. 26 yaşındaki savunma oyuncusunun 8 maçlık cezasının 6'sı geride kaldı. Fatih Terim Marcao'nun takıma dönmesiyle geriden daha hızlı ve dengeli oyun kuracaklarını ve en önemli sorunu çözeceklerini düşünüyor. Sarı kırmızılılar bu sezon Marcao'nun yokluğunda sık sık hücuma çıkarken kaptırdığı toplarda kalesinde golü görmüştü.